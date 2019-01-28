Решение ЕК урезать финансовую помощь ЕС на 1,9 млн евро Литва обжалует в суде ЕС

Литва намерена обжаловать в Суде справедливости Евросоюза (ЕС) решение Еврокомиссии (ЕК) урезать на 1,9 млн евро финансовую поддержку за якобы ненадлежащим образом выплаченную финансовую помощь ушедшим с рынка фермерам, у которых были молочные хозяйства. Решение об этом будет принято на совещании правительства в среду.

В июне 2015 года ЕК выделила Литве 5%-ую финансовую поправку от выплаченных в 2010-2013 годах компенсаций фермерам старше 55 лет, которые решили уйти с рынка. Как утверждает ЕК, во время отбора не была дана надлежащая оценка тому, получили ли фермеры доходы от продаж молока перед уходом с рынка и продажей своего хозяйства.

"Аргумент Литвы таков, что если у фермера была квота на молоко, то это был четкий признак, что он продает молоко на рынке. Это условие было записано в регламенте ЕК, в определенном исключении специально для Литвы. Мы оспорим, что суд и ЕК не приняли во внимание специфические положения, предназначенные именно для Литвы", - сказал BNS представитель Министерства сельского хозяйства Томас Лозорайтис.

В 2015 году Литва обжаловала решение в Суде общей юрисдикции ЕС, однако в ноябре прошлого года он отклонил жалобу - по мнению суда, одни лишь квоты на молоко, которые были почти у 96% всех заявителей, не позволяют установить, занимались ли они товарным производством. Литва не согласилась с аргументами суда и намерена обжаловать его решение в Суде справедливости ЕС.

За такое же нарушение в предыдущий период (выплаты 2007-2010 годов на основании заявок 2004-2009 годов) ЕК уже выделила финансовую поправку Литве в размере 3 млн евро. Это решение Литва оспаривать не стала.