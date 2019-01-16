Премьер Литвы призывает Польшу обсуждать импорт свинины: молчание проблему не решит

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис в среду призвал Польшу обсуждать ограничения на импорт литовской свинины, заявив, что молчание проблему не решает.

"Сегодня, в соответствии с правом как национальным, так и международным, импорт нашей свинины возможен. Если есть ограничения, должно быть дан вполне четкий ответ, почему, временные ли они и почему", - сказал премьер журналистам в правительстве.

"Нам нужно начать поиск решений. Молчание, которое царило несколько дней или недель, никак не содействует решению проблемы", - добавил он.

В декабре прошлого года Польша запретила импортировать с большей части территории Литвы свинину и свиней, которые выращиваются во второй зоне африканской чумы свиней - там, где были павшие от этой болезни дикие кабаны.

Встреча министров сельского хозяйства двух стран должна состояться в пятницу в Берлине. Окончательное решение о возобновлении торговли должен принять министр сельского хозяйства Польши. На этой неделе С. Сквернялис в понедельник с польским премьером Матеушем Моравецким обсудил по телефону ситуацию с введенными в декабре прошлого года Польшей ограничениями на импорт литовской свинины и свиней.

Требования и условия двусторонней торговли живыми животными обсудили также иректор Государственной продовольственно-ветеринарной службы Литвы Дарюс Рямяйка и глава ветеринарного ведомства Польши Павел Немчук.