https://sauktiniai.karys.lt/
Около фамилии каждого призывника указана дата, до которой он должен связаться с военкоматом. Списки призывников будут обновляться каждую неделю по понедельникам.
По почте повести попавшим в список призывникам высылать не будут. Всю актуальную для военнообязанных информацию можно найти на сайте www.karys.lt, по номеру 8 800 12340, или явившись или позвонив в военкомат www.karys.lt/bendraukime/musu-kontaktai/14.
За невыполнение закона и не явку военнообязанным грозит административная ответственность.
В 2019 году в список призывников включены 31 068 молодых людей 19-26 лет (включительно). Из них на службу призовут 3827 человек.