Премьер: Литва продолжит подготовку к Brexit без договора

Правительство продолжит подготовку к сценарию выхода Великобритании из Евросоюза без соглашения, уделяя особое внимание правам литовцев, проживающих в Соединенном Королевстве, сообщил премьер Саулюс Сквернялис.

Об этом он заявил на следующий день после того, как британские парламентарии отклонили договор о "разводе" Соединенного Королевства и ЕС, который был результатом двухлетних переговоров.

"Сценарий без соглашения создал бы много неудобств для всех сторон, но очевидно, что мы обязаны продолжать подготовку к этому. Это мы и делаем", – заявил в среду премьер.

По словам С. Скверняилса, "остается очень много вопросов по реализации этого сценария, но правительство вместе с партнерами предпримет все необходимые подготовительные действия, чтобы защитить интересы наших граждан, проживающих в Соединенном Королевстве".

Решение британского парламента С. Сквернялис назвал "разочаровывающим сигналом для всей рациональной Европы".

"Остается сожалеть, что Соединенное Королевство не способно прийти к общему видению реализации решений референдума", – добавил глава литовского правительства.

При этом премьер отметил, что эта ситуация в итоге может лишь укрепить ЕС.

"Это не политическая катастрофа. Верю, что даже после этой турбулентности ЕС выйдет лишь окрепшим", - сказал он.

Комментарий премьера передал BNS его представитель по связям с общественностью Томас Бержинскас.

Во вторник британский парламент 432 голосами против 202 отклонил план премьера Терезы Мей о слаженном выходе из ЕС.