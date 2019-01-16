В Вильнюсе планируют реконструкцию ул. Т.Косцюшкос

В ближайшее время в Вильнюсе планируют начать реконструкцию участка ул. Т.Косцюшкос от перекрестка с ул. Оланду до перекрестка с ул. Слушку. Длина этого участка составляет почти 400 м.

"От кругового перекрестка в сторону ул. Слушку. Слевой стороны улицы планируют оборудовать места для стоянки автомобилей у гимназии искусств им. М.-К.Чюрлёниса. <…> Во время реконструкции остановку перенесут подальше от кругового перекрестка. С учетом потока пешеходов и интенсивности движения на ул. Т.Костюшкос пешеходный переход также перенесут подальше от кругового перекрестка и установят светофор", – сказано в проектном предложении.

Made in Vilnius nuotr.

Технические параметры проекта

Адрес объекта – часть ул. Т.Косцюшкос от перекрестка с ул. Оланду до перекрестка с ул. Слушку;

Протяженность – 392 м;

Число полос – 4;

Исполнитель проекта – Вильнюсская мэрия;

Проектное предложение подготовили: ЗАО Plentprojektas, глава проекта Андрюс Сиртаутас.