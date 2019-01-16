Ушел из жизни один из самых богатых предпринимателей Литвы – Саулюс Каросас

Ушел из жизни один из самых состоятельных предпринимателей Литвы Саулюс Каросас.

Член правления Medicinos bankаs Арнас Жалис подтвердил эту информацию информационному агентству BNS.

"Выражаем соболезнования близким Каросаса. Тем самым хотим гарантировать, что на деятельность банка это никак не повлияет", – сказал BNS Жалис.

О смерти Каросаса 16 января сообщил портал lrytas.lt.

По данным портала, 60-летний Каросас скончался от рака в ночь на среду. Каросас родился в 1958 г. в Каунасе, в последнее время он жил в Швейцарии.

В 1988 г. в Чикаго он учредил компанию SK-Impex Inc., которая занималась импортом и экспортом медицинского оборудования.

В 1992 г. он учредил и возглавил группу компаний Western Petroleum S.A. с офисом в Женеве (Швейцария), которая занималась торговлей нефтесырьем на международном рынке.

Предприниматель инвестировал свои деньги в Литве: открыл стоматологическую клинику Denticija в Вильнюсе, затем – модернизированную клинику Stomatologijos poliklinika в Каунасе, медицинские учреждения SK-Impeks Medicinos Diagnostikos ir Gydymo Centras, Grožio Terapijos ir Chirurgijos Klinika. Новейшей медицинской техникой торгует ЗАО SK-Impex Serviso Centras.

Каросасу принадлежали также некоторые финансовые ведомства: Medicinos Bankas и Medicinos Banko lizingas. Недвижимостью занималась компания Turto Garantas. Каросас также занимался связанным с недвижимостью бизнесом в Литве и Черногории, в Украине и Швейцарии. Предприниматель был известным филантропом, он основал благотворительный фонд.

В Вильнюсе он также открыл мастерскую, которая занимается ремонтом старинных автомобилей.

Несколько лет назад Каросас ушел из нефтяного бизнеса, его компания Western Petroleum SA была ликвидирована.