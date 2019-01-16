LRT: кампанию "крестьян" поддержали лица, связанные с бизнесом белорусских удобрений

Предвыборную кампанию правящего Литовского союза крестьян и "зеленых" (ЛСКЗ, "аграриев") максимально допустимыми пожертвования поддержали физические лица, связанные друг с другом через литовские компании погрузки и перевозки белорусских удобрений, свидетельствуют данные расследования, проведенного литовской национальной теле-радиовещательной компанией LRT.

Как говорится в публикации отдела журналистских расследований LRT, партия во главе с Рамунасом Карбаускисом уже собрала 174 тыс. евро спонсорских средств – 130 тыс. евро составляют партийные средства, а оставшуюся сумму – 44 тыс. евро – пожертвовали партии лица, связанные между собой бизнес-связями и занимающиеся погрузкой и перевозкой белорусских удобрений. Эта группа предпринимателей выделила максимально допустимые пожертвования.

Бизнес не может выступать спонсором партий с 2012 года, когда были запрещены пожертвования юридических лиц, однако физические лица могут поддерживать участников кампании на сумму до 8 850 евро, и эта сумма не должна превышать 10% годовых доходов.

Средства переведены "аграриям" физическими лицами, однако они являются акционерами компаний, связанных с белорусским производителем удобрений "Беларуськалий". Бизнес Р. Карбаускиса также импортирует удобрения этого концерна в Литву.

Р. Карбаускис сказал LRT, что фамилии спонсоров ему не известны, а партия не выбирает их - пожертвования может делать любой.

Почти максимально допустимую сумму – 8 800 евро – в конце прошлого года ЛСКЗ пожертвовал клайпедский бизнесмен Игорь Удовицкий, которого называют королем удобрений. Он является владельцем акций компаний, которые занимаются погрузкой и перевозкой удобрений.

По данным литовского Реестрового центра, И. Удовицкий - акционер компаний:Naftos regeneracijos grupe, Vagonu servisas, Ferteksos transportas, Biriu kroviniu terminalas.

Акциями Ferteksos transportas И. Удовицкий владеет вместе с супругой Ольгой Удовицкой. Последняя, как и ее муж, также выделила максимальное пожертвование на предвыборную кампанию ЛСКЗ.

И. Удовицкому принадлежит и терминал сыпучих продуктов в Клайпедском порту Biriu kroviniu terminalas. Он владеет 70% акций терминала, а 30% терминала принадлежат крупнейшему в мире производителю калийных удобрений - белорусскому концерну "Беларуськалий".

Терминалом Biriu kroviniu terminalas руководит бизнес-партнер И. Удовицкого Видмантас Дамбраускас, который работает с белорусами уже несколько десятилетий. Он также поддержал ЛСКЗ почти максимальной допустимой для физических лиц суммой – 8 800 евро. Кроме того, вместе с "аграриями" В. Дамбраускас в этом году будет баллотироваться в Клайпедский горсовет.

По данным Реестрового центра, В. Дамбраускас также владеет 30% акций Fertimara. Эта компания фрахтует в Клайпедском порту суда, оказывает транспортные и экспедиторские услуги.

В. Дамбраускас не является единственным акционером Fertimara. 40% акций этой компании принадлежат Белорусской калийной компании, основным акционером которой (48% акций) является уже упомянутый гигант "Беларуськалий".

Лидер "аграриев" Р. Карбаускис утверждает, что фамилии лиц, сделавших пожертвования партии, ему не известны, как и баллотирующегося в Клайпедский горсовет предпринимателя.

"Нет, мне не известны эти лица", – заверил политик.