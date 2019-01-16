Прокуратура Литвы отмечает 100-летний юбилей

Прокуратура Литвы 16 января отмечает 100-летний юбилей. По этому случаю в Вильнюсе пройдет международная конференция.

Прокуроры, юристы, гости из Евроюста, политологи будут говорить о столетии прокуратуры, об исторических уроках, вызовах, которые ждут в будущем. Один из них – искусственный интеллект.

Обсудят также вопрос независимости прокуроров, международное сотрудничество, гласность, стресс на работе, эмоциональный интеллект, лидерство и др., сообщает Генпрокуратура Литвы.

16 января 1919 года был официально объявлен и вступил в силу временный закон о литовских судах и упорядочивании их деятельности. В нем было сказан, что "при окружном суде и Главном трибунале есть защитники государства (прокураторы) и их помощники".

Это было началом самостоятельной деятельности Литовской прокуратуры.