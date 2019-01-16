Пострадавший младенец еще в коме, прогноз врачей неутешительный

После еще одного случая, когда от синдрома тряски пострадал младенец, профессор Римантас Кевалас напоминает основные правила поведения с младенцами, чтобы не нанести им травм. Глава Детской больницы Каунасской клиники сказал LRT, что нередко родители отрицают грубое обращение с младенцем, это усложняет работу врачей.

По словам Кеваласа, шейные мышцы у младенцев очень слабые, например, 3-месячный младенец сам еще не может держать голову.

"Синдром тряске – это тяжелая травма мозга, которая появляется в результате сильной тряски младенца. Головной мозг младенца покрывают очень хрупкие кровеносные сосуды. Когда ребенка трясут, сосуды двигаются под воздействием инертных сил, ударяются о черепную коробку, как это бывает в случае автоаварии.

Кровеносные сосуды лопаются, происходит кровоизлияние в мозг, в глазное дно. Также возможны переломы длинных костей", – сказал он.

По словам Кеваласа, статистически 25–50% родителей даже не понимают, что сильная тряска ребенка может привести к синдрому тряски.

"Надо заметить, что существуют и некоторые физиологические особенности: этот синдром чаще всего наблюдают у младенцев 2–5 месяцев, когда младенцы могут быть неспокойны из-за газов и колик.

Есть прямая связь между синдромом тряски и частотой беспокойного плача ребенка. Обычно родители так поступают от того, что не знают, что делать, это следствие их отчаяния", – заметил врач.

Однако Кевалас предупреждает – последствия синдрома тряски бывают очень тяжелыми, поскольку это серьезная травма мозга.

"По статистике 20% таких детей умирает, а из-за кровоизлияния в мозг развиваются нарушения мозговой деятельности, остаются проблемы со зрением, иногда наступает полная слепота. Кроме того, развиваются нарушения психомоторного развития", – сказал он.

Врач советует также отказаться от разных упражнений, во время которых младенца подбрасывают в воздух, это также может вызвать синдром тряски.

"Обычно рассказы родителей не совпадают с диагнозом – родители всегда отрицают это. По этой причине этот синдром скрывается и под другими диагнозами", – сказал LRT Кевалас.