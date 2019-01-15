Главе МИД Литвы из-за плохой погоды не удалось улететь в Мариуполь

Министру иностранных дел Литвы Линасу Линкявичюсу во вторник из-за плохих погодных условий не удалось улететь в Мариуполь.

В этом украинском городе он вместе с министрами ИД Эстонии, Латвии и Польши должен был продемонстрировать солидарность с Киевом, обвиняющим Россию в том, что она своими агрессивными действиями в Азовском море осуществляет блокаду Мариуполя.

"Из-за плохой погоды самолет развернулся и вернулся в Днепр", - сказала BNS пресс-атташе министра Раса Якилайтене.

Во вторник вечером Л. Линкявичюс должен лететь в Киев для встречи с президентом Петром Порошенко.

На встрече с украинским президентом будут обсуждаться действия России в Керченском проливе, планы реформ и вызовы в сфере безопасности, связанные с приближающимися выборами в Украине.

В конце ноября Россия обстреляла и захватила в Керченском проливе три украинских военных корабля, потому что обвиняет их в нарушении ее территориальных вод вблизи аннексированного в 2014 году Крыма.

Украина и ее сторонники назвали действия России еще одним актом агрессии, а Литва в связи с событиями в Керченском проливе ввела санкции в отношении отдельных граждан России.