Исполнитель Мамонтовас после инцидента 13 января: жаль, что играют на патриотических чувствах

Несколько дней назад в Вильнюсе состоялась церемония по случаю 13 января, Литва вспоминала погибших защитников свободы, в память о них зажгли костры. У телебашни в память о погибших горели свечи, там зажгли первый костер, пели песни. Память погибших почтили не только политики, но и общественные деятели – в их числе и Андрюс Мамонтовас. Правда, с ним произошел неприятный инцидент – он стал жертвой российской пропаганды.

"Не слишком приятная история", – написал в Facebook исполнитель. Он приехал почтить память погибших и не ожидал, что могут воспользоваться его патриотическими настроениями и чувствами.

"Каждый год накануне 13 января я пою у костров рядом с парламентом. Этот год не исключение. Я специально пораньше вернулся из дальней поездки, чтобы не пропустить этот день.

Когда мы пили чай у горящего костра, ко мне подошли две журналистки и попросили интервью. Вопроса было два: как и когда родилась песня "Свет костра" (Laužo šviesa) и что для меня значит 13 января.

Конечно, я ответил. Искренне и с чувством. Правда, показалось странным, что одна задавала вопрос по-литовски, а другая по-русски. Сегодня я узнал, что эти две российские журналистки нехорошо настроены. Надежный источник информировал меня, что они участвуют в создании пропагандистского фильма, в котором очерняют Литву.

Я уверен, что за 28 лет наше общество созрело и может распознать где правда, а где ложь. Поэтому я не сомневаюсь, что враждебная пропаганда не подействует на наше сознание.

Я злюсь и мне жаль, что таким в такой чувствительный момент пытаются воспользоваться патриотическими чувствами человека и исторической памятью", – писал Мамонтовас.

Выяснилось, что журналистка, о которой идет речь, уже известна в Литве как пропагандистка.

"Она неоднократно поливала грязью нашу страну, память партизан и другие святые для Литвы вещи. Очень жаль, что меня заранее не предупредили", – сказал исполнитель.

DELFI напоминает, что представители литовского шоу-бизнеса не в первый раз становятся жертвами пропаганды. Два года назад кремлевский пропагандистский канал Sputnik обратился за комментарием к дизайнеру Юозасу Статкявичюсу. После этого интервью в Литве разразился скандал, поскольку в интервью Статкявичюс рассказал о тяжелом положении в Литве и о своей любви к России. Позже Статкявичюс распространил слова извинения, указал, что поступил наивно, и им воспользовались.

Костры на площади Независимости:

Памятные костры у телебашни: