Задержанный за насилие над младенцем отец лечился от зависимости

Семья, в которой пострадала 4-месячная девочка, известна Государственной службе защиты прав детей и усыновления. Напомним, что 15 января сообщили о том, что в Вильнюсскую больницу в коматозном состоянии был доставлен младенец, а его отец закрыт в КПЗ.

Заведующая Вильнюсского отделения службы Сандра Врублевскене сказала, что после появления ребенка на свет в семье была установлена угроза первого уровня, однако девочку оставили в семье.

"Состояние младенца тяжелое", - сказала Врублевскене.

Семья службе известна с августа 2018 года. "После рождения ребенка службу информировали, что у матери есть проблемы с зависимостями. Специалисты по правам детей поехали в больницу и установили угрозу первого уровня, семье в течение всего этого времени оказывали необходимые социальные услуги", - сказала специалист.

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По ее словам, такие семьи проверяют довольно часто. Представитель службы не могла сказать, не пострадала ли во время инцидента и мать младенца.

Поскольку ведется расследование, Врублевскене не могла сказать и от какой зависимости лечатся родители пострадавшей девочки, однако она подчеркнула, что они лечились и было установлено, что мать в состоянии позаботиться о ребенке.

Департамент полиции сообщил, что 15 января, около 11 ч. в Вильнюсскую больницу из дома на ул. Буйвидишкю привезли родившуюся в прошлом году девочку, она находится в коматозном состоянии и с признаками синдрома тряски. Отец младенца, молодой человек 1993 г.р. закрыт в КПЗ.