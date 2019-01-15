Страны экс-СССР возглавили рейтинг смертности из-за неправильного питания. Литва на 14-ом месте

Ученые Йенского университета имени Фридриха Шиллера составили рейтинг стран с самым высоким уровнем смертности из-за неправильного питания. Первые 10 позиций в нем занимают страны бывшего СССР, пишет "Настоящее время".

Исследование проведено по заказу Всемирной организации здравоохранения, в нем проанализированы данные 51 страны европейского региона ВОЗ за период с 1990 по 2016 год.

На первом месте в рейтинге – Узбекистан: там на 100 тысяч человек приходится 394 смертельных случая, причиной которых стало плохое питание. Ежегодно в этой стране около 65 тысяч человек умирают от сердечно-сосудистых заболеваний, также вызванных вредной пищей.

В первую десятку стран с самым высоким уровнем смертности из-за неправильного питания попали постсоветские страны:

Узбекистан (394 случая смерти на 100 тысяч человек)

Туркменистан (376)

Кыргызстан (350)

Украина (349)

Молдова (328)

Азербайджан (319)

Беларусь (313)

Таджикистан (310)

Казахстан (306)

Россия (291)

Авторы исследования утверждают, что жители этих стран пострадали от болезней, вызванных высоким содержанием в еде соли и низким потреблением в пищу овощей, орехов и цельного зерна.

Ситуация в западноевропейских странах намного лучше, чем в Азии и Восточной Европе. Единственной страной в этом регионе, где в 2016 году более 100 тысяч человек умерли из-за болезней, связанных с рационом питания, стала Германия. Лучше всего, по данным ученых, питаются жители Испании, Израиля и Франции: в этих странах из-за нездорового питания умерло от 43 до 46 человек на 100 тысяч.

Среди стран Балтии в рейтинге смертности из-за неправильного питания лидирует Латвия (232 случая смерти на 100 000 человек). Ей уступают Литва (214), занимающая 14-ое место в общем списке, и Эстония (170).

Ученые утверждают, что с помощью сбалансированной диеты можно предотвратить примерно каждую пятую преждевременную смерть. По их данным, более 2 млн человек умерли в 2016 году в регионе от болезней, связанных с высоким содержанием соли и недостаточным потреблением овощей.