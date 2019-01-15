Эксперты в Клайпеде обсудят, как не запутаться в паутине лжи

Журналисты, режиссёры и политологи из Литвы, Украины и России примут участие в дискуссии "Как не запутаться в паутине лжи? Информация как оружие в начале 90-х и сегодня?", которая состоится 20 января в 16:00 в Клайпедском Центре творческих индустрий "Культурос фабрикас".

Являются ли методы информационной манипуляции современным изобретением или классическим инструментом прошлых времен? Какие риски сулит эра современных средств массовой информации? Как выстраиваются публичные нарративы в Литве и России? Как определить уровень их объективности?

Эти и иные проблемы обсудят российский и украинский журналист, теле- и радиоведущий Евгений Киселёв, учитель, исполнительный директор Томского православного благотворительного фонда, очевидец Январских событий в Вильнюсе Татьяна Фролова, кинорежиссер, сценарист, лауреат национальной кинопремии "Серебряный журавль" (2016 г.) Артурас Евдокимовас, а также эксперт по информационным войнам Нериюс Малюкявичус. Модератором дискуссии выступит журналист, бывший гендиректор общественного вещателя ЛРТ Аудрюс Сяурусявичус.

Обсуждение злободневных проблем предварит просмотр фильма на русском языке "Чемпион манипуляций: расследование расследования" (авт. A. Евдокимовас).

Организаторами дискуссии международного масштаба являются Клайпедский университет и Самоуправление г. Клайпеды.