После этого женщину сбил ехавший в противоположном направлении автомобиль Škoda Octavia, которым управлял мужчина (1979 г.р.).
Пострадавшая была госпитализирована. Около 13 ч. от полученных травм она скончалась в больнице.
|11:00
|Gyvai / DELFI TV Gyvai: savarankiškai dirbančiųjų ateities pensija. Ką reikia žinoti apie kaupimą?
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Полиция сообщает, что 14 января, в 6.25 ч. в Клайпеде, на перекрестке улиц Миниёс-Руту, автомобиль BMW 740, которым управлял мужчина (1991 г.р.), сбил женщину (1965 г.р.), переходившую через дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
После этого женщину сбил ехавший в противоположном направлении автомобиль Škoda Octavia, которым управлял мужчина (1979 г.р.).
Пострадавшая была госпитализирована. Около 13 ч. от полученных травм она скончалась в больнице.