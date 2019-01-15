В Клайпеде скончалась женщина, которую сбили два автомобиля

ru.DELFI.lt

Полиция сообщает, что 14 января, в 6.25 ч. в Клайпеде, на перекрестке улиц Миниёс-Руту, автомобиль BMW 740, которым управлял мужчина (1991 г.р.), сбил женщину (1965 г.р.), переходившую через дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

После этого женщину сбил ехавший в противоположном направлении автомобиль Škoda Octavia, которым управлял мужчина (1979 г.р.). Пострадавшая была госпитализирована. Около 13 ч. от полученных травм она скончалась в больнице.

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