Депутат парламента Литвы получил из ДГБ информацию о Revolut: есть обоснованное беспокойство

Полученные из Департамента госбезопасности (ДГБ) Литвы выводы в связи с компанией Revolut позицию не изменили, остается беспокойство и оно обоснованное, сказал глава парламентского комитета по бюджету и финансам Стасис Якелюнас.

"По сути подтвердили информацию, которую представила Служба расследования финансовых преступлений (СРФП), поэтому пока подробно содержание комментировать не буду. Пока эта позиция сохраняется, беспокойство есть и оно, по моему мнению, обоснованное", - сказал Якелюнас.

Он также сказал, что в ближайшее время планируется встреча с руководством парламентского Комитета по нацбезопасности и обороне, Центробанка Литвы, СРФП и ДГБ.

"Глава ЦБ сейчас отсутствует, из-за забастовке во Франкфурте он не может вовремя вернуться из командировки, когда вернется, мы согласуем время встречи", - сказал Якелюнас.

Напомним, что Revolut получила в Литве лицензию специализированного банка и планирует предоставлять услуги приема вкладов и выдачи кредитов. Якелюнас обратился в СРФП и ДГБ.

Он просил СРФП представить информацию он учредителях банка, руководителях, модели бизнеса. По словам Якелюнаса, из информации в СМИ можно прийти к выводу, что это агрессивный способ учреждения банка, кроме того, в числе акционеров банка упоминался связанный с Кремлем российский миллиардер Юрий Мильнер.

Член правления ЦБ Марюс Юргилас ранее сказал, что на данный момент деятельность Revolut никакого риска не представляет. Между тем министр финансов Вилюс Шапока, комментируя действия Якелюнаса, сказал, что "осторожность - это хорошо, но она не должна перерастать в паранойю, которая мешает стране стать инновационной и прогрессивной".