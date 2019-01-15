Президентские выборы в Литве на этот раз не обойдутся без интриги

Приближающиеся президентские выборы в Литве будут отличаться от минувших. В 2009 году победитель был ясен и без второго туда, в 2014 году был второй тур, но особой интриги все равно не было. А в этом году выборы не обойдутся без интриги – на площади Даукантаса обоснуется новый политик. Заставит ли это избирателей активнее высказывать свое мнение?

"Чего туда идти, если результат и без того ясен?" – так позицию большинства избирателей охарактеризовал директор центра исследования общественного мнения и рынка Vilmorus Владас Гайдис.

Его мнение поддержал и доцент университета им. Миколаса Рёмериса Саулюс Спурга.

"На прошлых выборах победитель был как бы ясен. Это был второй срок, ни у кого не было сомнений. Понятно, что идти на такие выборы никто не видел смысла", – сказал он LRT.lt.

Гайдис предположил, что в 2019 году на выборы должно прийти больше людей: "Я думаю, придет больше. Просто два раза подряд выборы были такими, что доминировал один кандидат – Даля Грибаускайте, – другие были не такими яркими".

Такого же мнения придерживается профессор Института международных отношений и политических наук Айне Рамонайте.

"Со дня парламентских выборов уже прошло немало времени, я думаю, пришло время, чтобы люди высказали свои политические взгляды. Президентские выборы - как раз такой случай", – сказала профессор.

Однако, по ее словам, пока "крестьяне" не выдвинули своего кандидата, не ясно будет ли на выборах отражена партийная конкуренция: "Пока формат не совсем политический".

Но не все так однозначно. На активность избирателей действуют разные факторы, а многие из них пока неясны. Спурга упомянул, что актуальна даже погода.

Важный фактор - кто станет кандидатом "крестьян".

По словам Спурги, кандидаты, возглавляющие верхушку рейтинга сейчас – Ингрида Шимоните и Гитанас Науседа – очень похожи и у них похожий круг избирателей. Поэтому политик левых взглядов должен привлечь больше участников голосования. Эту нишу, по словам Рамонайте, пытается занять Науседа.

"Однако, если ситуация не изменится, то часть избирателей будет странно себя чувствовать, выбирая из двух правых кандидатов", – заметила она.

Спурга отметил, что пока никто из кандидатов не собрал необходимые 200 000 подписей – только после этого кандидаты могут начать предвыборную кампанию.

"Конечно, активность избирателей зависит и от настроя жителей, привлекательности избирательной кампании, выбора кандидата. Пока нам многие факторы неизвестны", – сказал политолог. По его словам, во время кампаний рекламируют не только самих кандидатов, но и выборы.

Рамонайте заметила, что желание участвовать в президентских выборах может отбить тот факт, что выборов в этом году будет много: "Выбирать будет трижды. А это мешает концентрации внимания".

Гайдис, опираясь на данные опросов Vilmorus, сказал, что сейчас 35–40% не знают за кого голосовать или не собираются голосовать вообще.

"На самом деле немало людей принимает решение, скажем, в день выборов", – сказал Гайдис.

Рамонайте упомянула, что в Литве немало избирателей, которые определяются с выбором только в последние дни. Этим, по ее словам, мы отличаемся от стран с прочными корнями демократии.

"В странах, где демократия действует давно, немногие люди не знают, за кого будут голосовать. А в Литве эта разница заметна", – сказала она.

Спурга отметил, что в списке немало новых лиц, поэтому мнение избирателей изменится еще не раз.

При прогнозах активности избирателей сейчас ясно одно – активность будет выше, чем прежде. Гайдис подчеркнул, что на президентские выборы люди всегда ходили активнее, чем на другие. Вероятно, из за формата - "один на один" - во втором туре.

"Во всех странах, вне всякого сомнения, президентские выборы (если они прямые), самые главные, интересные, их больше всего акцентируют", – подчеркнул он.