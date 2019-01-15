В начале года началась небольшая неразбериха: родители озадачены вопросом "детских" денег

В начале года воспитывающие детей родители растерялись. В социальных сетях люди спрашивают, получил ли кто-нибудь "детские" деньги, почему в январе их всего 30 евро, хотя обещали 50 евро, и надо ли заново подавать заявку на получение этих денег.

Пресс-секретарь Соцмина Эгле Самошкайте информировала DELFI, что в январе до 25 числа "детские" деньги платят за декабрь, поэтому родители получат по 30 евро, а 50 евро за январь им выплатят в феврале.

По словам Самошкайте, если родители уже подали заявку на получение "детских" денег, то дополнительно ничего делать не надо. Не надо повторно обращаться и за "детскими" деньгами для детей-инвалидов, которые уже получали их в прошлом году.

Размер выплат с 1 января 2019 г. увеличится автоматически. Если в семье растет ребенок-инвалид, то с 1 января 2019 г. на него будут платить 69,92 евро в месяц.

"Заявку надо подавать только в том случае, если в семье родился еще один ребенок, у семьи уменьшились доходы (семья стала малоимущей) или семья стала многодетной, тогда на каждого ребенка будут выплачивать не по 50, а по 70 евро в месяц. Также надо подавать заявку в том случае, если ребенку исполнилось 18 лет, а он по-прежнему учится в средней школе", – сказала представитель Соцмина.

Она также напомнила, что многодетная семья в Литве - семья, в которой воспитывают трех и больше детей, а малоимущая – семья, в которой на одного члена приходится меньше 183 евро в месяц, но в эту сумму не включают "детские" деньги и 15–35% зарплаты, в зависимости от состава семьи.