Новый порядок доставки пенсий привел к хаосу, "Содра" просит проявить терпение

С Нового года в Литве не всем пенсионерам пенсии приносят почтальоны. С 10 января за доставку отвечают не только работники "Литовской почты", но и еще 4 компании, победивших в конкурсе. Некоторые пенсионеры жалуются, что впервые они вовремя не получили пенсию. Возмущенные пенсионеры звонят в Фонд социальной защиты и труда ("Содру"), а он просит их проявить терпение. Пенсионеры говорят, что их терпение на исходе, деньги кончаются, а жить надо, рассказывает lrt.lt.

Пенсионерка Онуте пришла прямо в "Содру", чтобы выяснить, почему ей до сих пор не принесли пенсию. Раньше она получала пенсию 10 января, на дворе 14 января, а денег нет.

"Я приехала, чтобы выяснить, по телефону не отвечают, постоянно занято. Я начала звонить с 8 ч., потратила 1,5 часа. Мне надоело сидеть с телефоном", – рассказала Онуте.

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Пенсионерка обошла своих соседок – они пенсию уже получили, хотя им раньше ее приносили позже, чем Онуте.

"Содра" признает: в 25 мэриях вместо "Литовской почты" работают 4 компании, звонков с жалобами поступает немало - каждый день по 4000-5000.

"Мы не можем точно минута в минуту соблюдать график. Мы договорились, чтобы компании доставляли пенсию в максимально близкий срок, в тот же день или на следующий. Мы просим проявить терпение, пенсии всем доставят, если не с первого раза, то придут еще раз, будут искать", – сказал пресс-секретарь "Содры" Саулюс Ярмалис.

"Иногда не совпадает адрес, сложно попасть в подъезд, у нас нет всех данных, мы собираем их в процессе работы, поэтому поиск человека затягивается. Автоматически, если дольше ищешь одного, опаздываешь к другому, так выстраивается целая цепочка", – сказал глава компаний Bastaras и Rausidas Паулюс Ракаускас.

Людей успокаивают, пенсии принесут, ведь их выплачивают с 10 по 26 число.

"И что мне сейчас сесть и сидеть до 26 числа, ждать? Ни куска хлеба, я одна живу. Ни поесть, ничего. Лечь и чего ждать? Смерти?", – вопрошает Онуте.

Представители "Содры" заметили, что больше всего звонков поступает оттуда, где больше людей получает пенсии на дому – В Вильнюсе, Каунасе и в районах. Новшество коснулось 100 000 пенсионеров во всей Литве.

Пенсионеры боятся, что пенсии будут приносить и вечером. Однако представители компаний заметили, что они работают только до 17 ч., позже приходят только в том случае, если об этом заранее договорились с получателем пенсии, если он, к примеру, работает, и дома его днем не бывает.

Представители компаний обещают, что в феврале хаоса будет меньше. "Содра" регистрирует задержки и будет обсуждать этот вопрос с поставщиками услуг.