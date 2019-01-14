В Мариямпольскую больницу в тяжелом состоянии доставили 15-летнюю девушку

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13 января в Мариямпольскую больницу в тяжелом состоянии была доставлена 15-летняя девушка. Она впала в коматозное состояние. Подозревают сильное отравление.

Полиция 13 января около 01.15 ч. получила сообщение из больницы о том, что из Калварии в Мариямполе доставили девушку (2003 г.р.) в коматозном состоянии. Подозревают, что девушка отравилась алкоголем. Полиция уточняет обстоятельства происшествия.

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