Полиция 13 января около 01.15 ч. получила сообщение из больницы о том, что из Калварии в Мариямполе доставили девушку (2003 г.р.) в коматозном состоянии.
Подозревают, что девушка отравилась алкоголем.
Полиция уточняет обстоятельства происшествия.
|15:00
|Gyvai / DELFI Diena. Kodėl Virginijus Sinkevičius pasirengęs ministro portfelį keisti į sostinės mero kėdę?
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13 января в Мариямпольскую больницу в тяжелом состоянии была доставлена 15-летняя девушка. Она впала в коматозное состояние. Подозревают сильное отравление.
Полиция 13 января около 01.15 ч. получила сообщение из больницы о том, что из Калварии в Мариямполе доставили девушку (2003 г.р.) в коматозном состоянии.
Подозревают, что девушка отравилась алкоголем.
Полиция уточняет обстоятельства происшествия.