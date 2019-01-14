Лиц литовского происхождения предлагают переселять из кризисных зон по спецзакону

Парламент Литвы взялся за закон, который позволит переселять из кризисных зон лиц литовского происхождения.

В субботу проект закона был одобрен, а дальнейшее его рассмотрение намечено на весенней сессии.

"В данный момент нет механизма на уровне закона, который бы позволил гражданам Литвы, или лицам литовского происхождения проживающим за границей, в случае гуманитарного кризиса, катастрофы, переселяться в Литву и интегрироваться", – сказал глава МИД Линас Линкявичюс, представляя поправки.

Он напомнил, что прецеденты уже были: руководствуясь постановлением правительства, Литва четыре года помогала лицам литовского происхождения, переселявшимся с охваченных военными действиями регионов Украины.

По словам главы МИД, были переселены "наши граждане, оказавшиеся в такой ситуации по причине военного конфликта, агрессии России против Украины, но нет системы".

Он добавил, что предлагаемый закон "закрепляет подробное правовое регулирование, чтобы обеспечить право переселяемых лиц на безопасность, чтобы создать им возможности интеграции в обществе".

Согласно проекту, могут претендовать на переселение в Литву граждане страны, лица литовского происхождения, и те, у кого есть право на восстановление литовского гражданства, а также члены их семей. В проекте предусмотрены предохранители – не могут переселяться лица, совершившие тяжкие преступления, лица, которые могут представлять угрозу безопасности государства, общественному порядку.

Переселение финансирование за счет бюджетных средств.

В ответ на вопрос о стоимости переселения людей, Л. Линкявичюс сказал, что переселение из Украины стоило около 6,5 тыс. евро за человека. Такой возможностью воспользовались 150 человек.