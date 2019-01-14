Депутат предлагает способы поощрения работников: обеды и кредиты на жилье

Работодатели могли бы поощрять своих работников и их семьи не только зарплатой, но другими способами, сказал либерал Йонас Варкалис, предложивший проект закона о поощрении социальных инициатив работодателя. Депутат Литовского парламента предлагает сделать так, чтобы работодатель мог предлагать своему работнику целый спектр разных социальных инициатив – от абонементов в спортклубы до оплаты похорон или свадеб.

Средства, выделяемые для этого, предлагают не облагать налогами на прибыль и подоходным налогом. Однако в такой форме работник мог бы получать не больше 25% зарплаты, чтобы избежать злоупотребления. Кроме того, работодатели, которые занимаются социальными инициативами, получали бы право первенства во время конкурсов на госзакупки.

Председатель Литовской конфедерации профсоюзов Инга Ругинене сказала, что она одобрила бы это предложение только в том случае, если бы все эти бонусы были включены в коллективное соглашение. Она заметила, что только так можно добиться прозрачности, только в таком случае эти инициативы не заменять зарплату.

Гендиректор Литовской конфедерации работодателей Данас Арлаускас сказал, что одобряет эту идею, но заметил, что ее могут не поддержать, поскольку представлена она членом оппозиции.

В проекте указано, что такие "прибавки" к зарплате может делать как сам работодатель, так и третьи лица, привлеченные работодателем. Предлагают следующие бонусы:

1) оздоровительные услуги (лечение, реабилитация, зубные врачи, услуги больниц, санаториев, поликлиник, медпунктов);

2) лекарства и ассортимент оптик;

3) услуги спортзала, бассейна и т.д.;

4) отдых (путевки в санатории, места отдыха, лагеря);

5) услуги общепита;

6) культурная программа (компенсация билетов на спортивные и культурные мероприятия);

7) финансовая помощь (или) стипендия работнику и (или) членам его семьи, которые учатся в вузах;

8) улучшение благосостояния заинтересованных лиц (летние и зимние лагеря для детей, досуг дошкольников, услуги психолога);

9) помощь в создании хороших жилищных условий (льготный кредит на жилье);

10) страхование жизни;

11) пенсионное накопление в частных фондах;

12) похоронные услуги;

13) оплата свадьбы, юбилея и т.д.;

14) расходы на няню для детей, если работник не идет в отпуск по уходу за ребенком и в отпуск не идет его супруг/супруга;

15) материальная помощь (выплаты) семье пострадавшего во время несчастного случая на работе, когда этого не требуют законы.

По предложению Варкалиса, этот закон распространялся бы только на частные предприятия. В такой форме работник мог бы получать не больше 25% зарплаты, чтобы избежать злоупотребления. Если закон будет принят, он должен вступить в силу с 1 июля 2019 года.

Варкалис не считает, что эти предложения должны быть внесены в коллективные трудовые соглашения, как это предлагает Ругинене.

"Тогда это уже будет обязательная процедура, – заметил он. – Может, лучше, если работодатель увидит у себя в компании один "перл" и не захочет с ним расстаться, поэтому будет помогать ему самому, его семье и т.д."

Варкалис заметил, что все это не должно использоваться вместо зарплаты.

Ругинене заметила, что только коллективное соглашение позволит контролировать - не будут ли эти средства компенсированы за счет зарплаты работника. "Во всем мире есть такие поощрения, мы за них, но это должно быть только дополнительным "бонусом", – сказала она.

Арлаускас напомнил, что выступал с таким предложением во время работы парламента прошлого созыва.

"Мы пытались воплотить это в жизнь через Комитет по вопросам здравоохранения, через Дангуте Микутене. Обо всем договорились, но тут столкнулись интересы "трудовиков" и соцдемов. Соцдемы хотели перенять эту идею. И ее провалили", – рассказал он. Арлаускас считает, что большинство вряд ли поддержит предложение оппозиционера.