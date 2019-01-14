Следователь стала виновником ДТП на дороге Рокишкис-Паневежис

14 января утром по Единому номеру помощи 112 сообщалось, что в Рокишкском районе произошло ДТП, два человека зажаты в автомобиле.

ДТП произошло в 7.37 ч., в деревне Седжюнай (на дороге Рокишкис-Паневежис), в 5 км от Рокишкиса.

На место происшествия выехали пожарные-спасатели, врачи и полиция.

Пожарные-спасатели освободили из-под обломков двух человек и передали их в руки врачей.

Департамент полиции сообщает, что виновником этого ДТП является сотрудница полиции. Старший следователь ГКП Купишкского района М.Н. (1990 г.р.) за рулем собственного автомобиля (следователь ехала на службу) выехала на встречную полосу и столкнулась с ехавшим навстречу автомобилем.

В ДТП пострадала следователь (ушибы всего тела) и мужчина и женщина, ехавшие в другом автомобиле. Мужчину и женщину врачи в тяжелом состоянии увезли в больницу. Оба пострадавших без сознания.