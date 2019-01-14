В Литву идет еще один циклон

В понедельник днем в Литву придет еще один циклон. Будет пасмурно, лишь местами возможны небольшие прояснения. До полудня в большинстве районов будет 0-3 градуса тепла, после обеда похолодает. Температура снизится, практически повсюду ожидается гололед. Вместо мокрого снега пойдет снег. Усилится ветер, его порывы достигнут 15-20 м/с, а на взморье 21-23 м/с, ожидается метель.

Во вторник количество осадков немного уменьшится. Ночью в большей части регионов ожидается небольшой снег, только на взморье и на востоке страны будет больше осадков. Днем много снега ожидается на севере и на востоке страны. Ветер немного успокоится, однако на западе ночью порывы составят 15-20 м/с, днем сильный ветер будет дуть лишь на взморье. По прежнему местами ожидается метель. Температура ночью снизится до 4-9, на взморье до 1-3 градусов мороза, днем будет от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла. Прогнозируют гололед.

В среду ночью особенно интенсивные осадки ожидаются на западе и на юге страны (толщина снежного покрова увеличится до 2-5 см), на северо-востоке ожидается небольшой снег. Ветер успокоится. Ночью прогнозируют гололед, nesпоскольку температура снизится до 6–11, на взморье до 2–4 градусов мороза. Днем будет спокойнее. Температура составит 0-5 градусов мороза, на взморье 1-3 градуса тепла. Местами возможны небольшие осадки, особенно велика вероятность осадков на западе. В Жемайтии ожидается гололед. К вечеру усилится западный ветер.

В четверг придет новый циклон и пронесет потепление. Ночью мокрый снег, утром ожидается дождь. Днем на большей части территории страны будет идти дождь., только на востоке возможен мокрый снег. Усилится юго-западный, западный ветер (порывы достигнут 15-20 м/с) в центральной и восточной Литве местами возможны метели. Гололед. В первой половине ночи будет 2-7, на взморье 0-2 градуса тепла, днем будет 1-6 градусов тепла.

В пятницу ночью небольшие осадки. Похолодает, снова пойдет снег. Ночью 0-5 градусов мороза, гололед. Снег будет идти и утром, и днем, ожидается метель, поскольку порывы ветра местами достигнут 15–18 м/с. Температура будет около 0 градусов.

В выходные ветер успокоится. Местами возможен небольшой снег. Ночью будет 10, днем 0-5 градусов мороза.