Эксперты предупредили о новых расходах ЕС при жестком Brexit

Выход Великобритании из состава Евросоюза (Brexit) без заключения соглашения с Брюсселем грозит дополнительным финансовым бременем для остальных членов ЕС. Об этом пишут издания немецкой медиагруппы Funke со ссылкой на данные брюссельского аналитического центра Bruegel.

"Брекзит" без принятого соглашения приведет к нехватке 16,5 млрд евро в бюджете ЕC, говорится в письме Bruegel в бундестаг. В подобном случае одной лишь Германии предстоит до конца 2020 года дополнительно внести в бюджет ЕС до 4,2 млрд евро.

При этом дополнительные доходы ФРГ от таможенных поступлений составят около 200 млн евро, отмечают эксперты Bruegel. Великобритания является вторым после Германии плательщиком в бюджет Евросоюза.

Ранее о возможном дополнительном финансовом бремени для ФРГ в подобной ситуации предупредил комиссар ЕС по бюджету Гюнтер Эттингер. Oн не исключил, что парламент Великобритании одобрит соглашение о выходе страны из ЕС.

Между тем, Федеральное объединение торгово-промышленных палат Германии (DIHK) особо выделяет высокую нагрузку в виде таможенных сборов. По оценке DIHK, компаниям из ФРГ придется ежегодно платить пошлины общей величиной в 3 млрд евро за экспорт товаров в Великобританию в случае ее выхода из ЕС без заключения соглашения с Брюсселем.

25 ноября главы государств и правительств 27 стран Евросоюза на внеочередном саммите в Брюсселе поддержали 585-страничный договор о выходе Великобритании из Евросоюза, который был согласован 13 ноября. Кроме того, на встрече была подписана политическая декларация, регулирующая отношения между ЕС и Лондоном после "Брекзита".

В декабре в британском парламенте прошли пятидневные дебаты. Голосование в британской Палате общин о соглашении по "Брекзиту", первоначально запланированное на 11 декабря, состоится 15 января.

Выход Великобритании из ЕС намечен на 29 марта 2019 года.