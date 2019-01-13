74 музея в Литве раз в месяц откроют двери для посетителей бесплатно

74 национальных и республиканских музея под управлением Министерства культуры Литвы с января каждое последнее воскресенье месяца будут принимать посетителей бесплатно, сообщают Lietuvos zinios.

Подчеркивается, что бесплатным будет вход в музеи и осмотр их экспозиций – желающие воспользоваться услугами музейного гида, а также участвовать в образовательных программах будут должны уплатить за них.

Среди 74 музеев, распахивающих двери бесплатно, – Башня замка Гедиминаса, Музей янтаря в Паланге, Галерея искусства Микалоюса Константинаса Чюрлёниса, Музей этнокосмологии Литвы, находящийся в Молетском районе, открытый в Клайпеде Морской музей Литвы, Музей народного быта, находящийся в городе Румшишкес в Кайшядорском районе, Тракайский исторический музей (Тракайский замок), находящийся в Тельшяй музей Alka.

Министерство культуры Литвы в ноябре прошлого года объявило, что модель бесплатного посещения музеев будет финансироваться из бюджетных средств, компенсируя недополученные музеями доходы.