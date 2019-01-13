Пациентам будет легче получить возмещение ущерба за вред, причинённый здоровью

Сейм Литвы принял предложенные Министерством здравоохранения поправки к законам, которые позволят создать лучшие условия для более быстрого и простого получения компенсации пациентами, если при предоставлении услуг лечения в учреждениях здравоохранения им был причинен ущерб. Это решение узаконивает и новую модель ущерба без вины.

По заявлению министра здравоохранения Аурелиюса Вериги, этих изменений долго ждали как пациенты, так и сообщество медиков, поскольку до сих пор действовавшая система не была эффективной, и в большинстве случаев причинённый пациентам ущерб оставался не возмещенным.

"Несмотря на то, что в последнее время всё больше людей осмеливаются обращаться за возмещением причиненного здоровью ущерба, всё же ущерб возмещается очень редко. Теперь эта ситуация изменится существенно. А это не только облегчит правовые процедуры, но и поспособствует созданию основанного на доверии общения между медиками и пациентами", – сказал министр Аурелиюс Верига.

Теперь пациенту не будет нужно доказывать вину врача в причинении пациенту ущерба. Это облегчит разрешение ситуации с пациентом, который нередко бывает недостаточно ознакомлен с правовыми актами, и возмещение ущерба.

Также до сих пор за допущенные ошибки медикам угрожало лишение лицензии, а это подталкивало к сокрытию ошибок и мешало анализировать их причину. Новая модель ущерба без вины уже успешно применяется и в других странах, а в ней устанавливаются понятные критерии возмещения ущерба. Например, учреждения не будут больше обязаны страховаться страховкой гражданской ответственности, а причинённый пациентам вред будет возмещаться со счёта, управляемого учреждением, уполномоченным правительством.

Кроме этого, сократится время изучения заявление на возмещение ущерба, пациенты не будут обязаны доказывать причинённый вред, который будет им возмещаться, если он был допущен при предоставлении услуг по лечению, и его можно было избежать. Отчет о деятельности комиссии по причиненному пациентам ущербу должен быть обнародован ежегодно.