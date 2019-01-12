Девятое марта объявлено Днём имени Литвы

По решению Сейма Литвы, 9-го марта будет отмечаться День имени Литвы. За такое дополнение Закона о памятных днях в субботу проголосовали 59 парламентариев, один был против, 13 воздержались.

"Я думаю, что каждый из нас хотел бы, чтобы имя Литвы упоминалось как можно чаще. Но я предложил бы оставить старый календарь и отмечать 14 февраля, скажем, придавая Дню Святого Валентина дополнительный смысл", – сказал консерватор Арвидас Анушаускас.

Его коллега Юргис Разма заявил, что это дата правящим "крестьянам" может быть важна из-за взглядов их лидера.

"Понимаю, почему "крестьяне" и "зелёные" очень хотят отметить этот день – потому что после убийства этого бедного монаха бенедиктинца Бруно христианство в Литву пришло на несколько столетий позже. Возможно, лидеру "крестьян" и "зелёных" это очень приятно, что язычество здесь ещё оставалось на некоторое время", – рассуждал консерватор Юргис Разма.

"Крестьянин" Арунас Гумуляускас напомнил, что по поводу такого памятного дня в Сейм обратились представители академического сообщества.

В прошлом году 10 учёных обратились к руководству страны с предложением 9 Марта отмечать день Литвы. Они просили эту дату включить в список памятных дней и в государственном масштабе отметить 1010-ю годовщину упоминания названия "Литва" в письменных источниках – в Кведлинбургских летописях.

В них говорится, что 9 Марта 1009 г. на литовском пограничье был убит Святой Бруно Бонифаций, отправившийся крестить язычников.