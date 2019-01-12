Сейм Литвы со следующего года узаконил алкоблокираторы

Парламент Литвы в пятницу узаконил использование алкоблокираторов в транспортных средствах.

За подготовленные Министерством транспорта соответствующие поправки к закону проголосовали 87 членов сейма, один был против, шесть воздержались.

Закон о безопасном движении на автодорогах дополнен определением так называемого алкоблокиратора. Предусмотрено, что может быть назначено взыскание - запрет на вождение транспортных средств, в которых не оборудованы алкозамки двигателей.

Согласно поправке, алкоблокиратор двигателя - устройство, не позволяющее завести двигатель транспортного средства, если в выдохнутом водителем заборе воздуха обнаруживается алкоголь.

Поправки вступят в силу 1 января 2020 года.