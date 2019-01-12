Погода: потеплеет, но ненадолго. На дорогах местами гололёд и туман

В северо-западной части Литвы, а также в Йонишкском, Биржайском и Брбаркском районах условия дорожного движения ухудшит гололёд, и на востоке Литвы – туман. Дороги государственного и районного значения покрыты слоем укатанного снега, скользкие. На дорогах работает специальная техника, сообщает BNS.

В субботу, когда уйдёт активный циклон, Литва ненадолго попадёт в зону повышенного давления, сообщает Гидрометеослужба Литвы. В облачном небе опявятся прояснения. В восточной части страны местами пройдёт небольшой снег, особенно в первой половине дня, однако обильного снегопада не предвидится. Ветер западный, средней силы. Максимальная температура дня от -2°С на востоке страны до +3°С на взморье.

В воскресенье к Литве приблизится новый циклон. После полуночи, начиная с юго-западных районов, пойдёт снег. До утра зона снегопада охватит большую часть страны, однако количество снега будет небольшим. Ветер ночью будет слабым, а температура снизится до 2-7 градусов мороза, на взморье - около 0°С.

Днём в воскресенье во многих местах предвидятся осадки. Ветер южный, средней силы. В восточной части страны пойдёт снег, а в западной - и мокрый снег, и дождь. Температура в восточных и некоторых северных районах страны оснанется отрицательной, а кое-где начнётся оттепель 0-3 градуса тепла.

В понедельник циклон разыграется со всей силы. Усилится ветер, особенно днём. Предвидится интенсивный снегопад, местами кратковременные метели. Температура ночью будет около 0°С, а днём – 0-4 градуса тепла.