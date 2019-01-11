Кубилюс поборется за пост главы Совета Европы с кандидатами из трех стран

Экс-премьеру Литвы и консерватору Андрюсу Кубилюсу придется конкурировать за пост генерального секретаря Совета Европы с политиками из Бельгии, Греции и Хорватии.

Кандидатуры выдвинули бельгийский министр иностранных дел Дидье Рейндерс, бывшая глава МИД Греции Дора Бокояннис, министр иностранных дел Хорватии Мария Пейчинович-Бурич.

Правительство Литвы выдвинуло кандидатуру А. Кубилюса в декабре прошлого года.

Его кандидатуру поддерживает Европейская народная партия, объединяющая европейских правых, однако А. Кубилюсу, вероятно, будет трудно получить голоса стран Совета Европы, которые более благосклонно настроены по отношению к России.

Парламентская Ассамблея проведет голосование по кандидатам в июне.

Совет Европы - это организация, не связанная с Евросоюзом, в нее входят и такие страны, как Турция и Сербия. Ее деятельность в основном сконцентрирована на защите прав человека, в него входят 47 государств.