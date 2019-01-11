Политики Литвы придумали новый способ запрета курения на балконах

Депутаты литовского парламента представят предложение в связи с расширением зон, в которых запрещается курение. Еще раз акцентируют запрет на курение на балконах и террасах многоквартирных домов, однако политики отмечают – это гибкое предложение.

Запрет будет распространяться на людей, которые курят табак и сигареты, тех, кто курит электронные сигареты, этот запрет не касается.

В предложении акцентируется запрет на курение табака, табачных изделий в конкретных местах:

на балконах и террасах многоквартирных домов, если хотя бы один житель выступает против;

в павильонах на остановках общественного транспорта (под крышей);

Статьи по теме: Ждут запрета на курение на балконе, чтобы жаловаться на соседей

на детских площадках и в местах, где предоставляют услуги общепита;

при обслуживании клиентов на улице (у находящихся на улице столиков, под крытыми навесами, в других подобных постройках), за исключением специально предназначенных для этого мест;

в местах проведения досуга на улице, где проводят спортивные и другие состязания.

"Это предложение отличается от тех, что были до этого. Что касается балконов, то прежде предлагали запретить и все. Сейчас можно курить, если соседи не против. Если кто-то против, это мешает соседям (детям, инвалидам, больным и т.д.), то тогда запрет обсудят, как это сделано в Латвии", – сказал один из инициаторов перемен депутат Томас Томилинас.

"Нам предложили собирать подписи членов жилтоварищества, однако в данном случае достаточно одного заявителя, – сказал депутат, т.е. – если никто не против, то курить можно, а если против, то надо обращаться в Службу общественного порядка при мэрии. – Я считаю, это самый подходящий орган. <...> В Латвии это контролирует полиция, я же считаю, что у нас должен действовать муниципалитет".

Предложение будет представлено 12 января.