Русский драмтеатр и Департамент национальных меньшинств будут сотрудничать

Русский драматический театр Литвы (РДТЛ) и Департамент по делам национальных меньшинств при Правительстве Литовской Республики договорились о сотрудничестве.



Упомянутая деятельность сформулирована в договоре, который 10 января 2019 г. подписали руководители обоих учреждений. Одной из главных сформулированных задач – совместно организовать и осуществлять культурную и эдукационную деятельность, организовывать совместные мероприятия в сферах межнационального и межкультурного диалога.

Также намечено поощрять и разнообразить культурную жизнь различных национальных общин, ширить культурное просвещение общественности, совместно созидать качественную межкультурную сферу, используя опыт и возможности обеих сторон.

Как во время церемонии подписания договора упомянула руководитель РДТЛ Ольга Полевикова, деятельность Русского драматического театра Литвы не ограничивается одной лишь русской культурой, но и стремится всё больше привлекать представителей разных национальностей и культур.

«Русский драматический театр стремится к объединению народностей, здесь должны быть связи с русской культурой, но русскую пьесу может ставить режиссёр из Беларуси, или возможна постановка польской пьесы на русском языке. Мы сплотим усилия с Департаментом по делам национальных меньшинств и вместе сможем совершить намного больше, предоставляя зрителям возможность не только посетить нас у себя, но и тем, кто живёт в отдалении от Вильнюса и от нашего театра, ознакомиться с нашими спектаклями, увидеть наших замечательных актёров», – сказала О. Полевикова.

По словам директора Департамента по делам национальных меньшинств Виды Монтвидайте, в Русском драматическом театре Литвы трудятся большие энтузиасты, и в деятельности обоих учреждений в сфере культурного сосуществования есть много общего, осуществляя стремление осмысливать и изложить наше общее прошлое, некоторые специфические различия.

«Пообщавшись с руководителем РДТЛ, возникло немало новых мыслей и замыслов, поэтому закрепление нашего сотрудничества в форме договора совершенно закономерно, имея в виду различные виды деятельности национальных общин. Нашими ориентирами являются не только молодёжь, но и более широкая аудитория, различные культурные и просветительские учреждения», – сказала директор департамента.

При подписании договора присутствовали представители различных национальных общин – русских, поляков, белорусов, украинцев, латышей, болгар, татар, греков, немцев и пр.

Истоками русского драматического театра в Литве принято считать основание первой русской театральной труппы в Вильнюсе в 1864 г., а новейшая история Русского драматического театра Литвы насчитывает 72 года. С 1946 г. по сей день здесь сыграно без малого 500 премьер. В настоящее время РДТЛ является единственным в Литве профессиональным государственным театром, играющим на русском языке.