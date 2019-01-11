"Отделения ЛСКЗ направляют предложения по кандидату в президенты. Сегодня получены предложения приблизительно из 40 отделений, в них всех пока предлагается единственный человек – Саулюс Сквернялис", – сказал Р. Карбаускис журналистам в сейме в пятницу.

По его словам, ответ С. Сквернялиса по вопросу выдвижения его кандидатуры, если он будет выдвинут, будет оглашен на партийном съезде 26 января.

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"С. Сквернялис объявит об этом на съезде, если решением партии будет его выдвижение, очевидно, на съезде будет и ответ", – сказал лидер "аграриев".

По словам Р. Карбаускиса у "аграриев" 56 партийных отделений.

В пятницу в сейме премьер сказал журналистам, что решение по возможности баллотироваться объявит, как только оно будет принято.

"Когда я приму такое решение, то я это сделаю (заявлю – BNS). Сразу узнаете", – сказал премьер.

По новейшим опросам общественного мнения С. Сквернялиса президентом хотели бы видеть около 10% избирателей. По популярности он уступает кандидату консерваторов Ингриде Шимоните, экономисту Гитанасу Науседе.

Президентские выборы состоятся в мае этого года.