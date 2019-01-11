Миграционные показатели Литвы – лучшие с начала членства в ЕС

В прошлом году Литва по причине эмиграции лишилась почти 3,3 тыс. жителей, сообщил в пятницу Департамент статистики. Это самый низкий, лучший миграционный показатель с момента вступления Литвы в Евросоюз в 2004 году.



По официальным данным, в прошлом году из Литвы отбыло более 32,2 тыс. жителей, из них почти 29 тыс. литовских граждан. В основном эмигрировали в Соединенное Королевство, Германию, Норвегию и Ирландию.

В Литву в 2018 году прибыло 28,9 тыс. человек, из них 16,6 тыс. - граждане Литвы. Чаще всего иностранцы в Литву иммигрировали из Украины, Белоруссии и России.

Все же Литва остается единственной страной Балтии, где миграционные показатели остаются отрицательными. В Эстонию уже некоторое время прибывает больше жителей, чем выезжает, а в Латвии в прошлом году миграционные цифры были "нулевыми".

В позапрошлом году из Литвы эмигрировали более 47,9 тыс. человек, а иммигрировало почти 20,4 тыс. лиц.

Статистику ухудшают показатели рождаемости

В целом Литва в прошлом году лишилась 14,9 тыс. жителей, наибольшее влияние на этот процесс оказал отрицательный естественный прирост населения.

В 2018 году в стране родилось 28,2 тыс. младенцев, что почти на полторы тысячи меньше, чем в позапрошлом году. В прошлом году в Литве умерли 39,8 тыс. человек – почти на 300 меньше, чем в 2017 году.

По официальной статистике, в целом в начале года в Литве проживало 2 млн. 794 тыс. человек.