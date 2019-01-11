Погода: в Литве прогнозируют метель

В ночь на пятницу температура в Литве опустилась до 14-19 градусов мороза, на востоке и юго-востоке местами был 20-21 градус мороза.

На западе страны, куда раньше всего придут облака – температура снизится до 6-11 градусов мороза.

Утром к литовскому взморью приблизятся облака, которые в пятницу охватят всю территорию Литвы. До вечера снег пройдет в большей части районов, толщина снежного покрова составит 2-5 см. Поскольку осадки придут в сопровождении теплого воздуха, после обеда на западе вместо снега ожидается мокрый снег, прогнозируют гололед.

В этот день прогнозируют метель, поскольку порывы ветра местами достигнут 15-17 м/с. Вечером в большинстве районов температура составит 0-5 градусов мороза, на востоке страны сохранятся 6-7 градусов ниже нуля, у моря будет 1-3 градуса тепла.