Уходит в отставку глава Департамента тюрем Литвы

Уходит в отставку глава Департамента тюрем Литвы Робертас Крикштапонис, об этом 11 января сообщил министр юстиции Эльвинас Янкявичюс.

"На прошлой неделе он сообщил мне о своей отставке", – сказал BNS министр.

В интервью изданию Lietuvos rytas 10 января Крикштапонис сказал, что решил покинуть этот пост, поскольку Янкаускас предложил ему войти в его политическую команду kleidė.