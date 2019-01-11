25-летний клайпедчанин стал предпринимателем: об эмиграции даже не думает

Житель Клайпеды Овидиюс Шадаускас не скрывает, что он создал компанию и у него сразу появилось, что предложить не только литовскому рынку. Амбиции помогли молодому человеку стать частью проекта международного бизнеса.

Овидиюс рассказал, что ему удалось привлечь партнеров из Норвегии, которые строят рыбоперерабатывающее предприятие.

"На данный момент мы проектируем для норвежской компании фабрику для переработки рыбы со всем технологическим оборудованием, конечно, над этим работаем не только мы с партнером, там задействовано много компаний. Как зарубежному, так и литовскому рынку мы можем предложить конвейеры для транспортировки продуктов питания, различные конструкции и на самом деле мы уже можем конкурировать, это показывает и результат нашей деятельности. Осуществляемый в Норвегии проект - один из крупнейших. Хотя я основал предприятие меньше года назад, мне уже приходилось работать с небольшими заказами за пределами Литвы, легкие конвейеры уже пришлось переправлять за границу", – рассказал Овидиюс.

По его словам, о собственном бизнесе он думал уже в студенческие годы. Несмотря на то, что каждую работу он оценивает как необходимый опыт, он все же считает, что для того, чтобы чего-то добиться иногда нужно больше амбиций, иногда надо перешагнуть через несколько позиций, правда, некоторые работодатели придерживаются иного мнения.

"Я не хотел работать слесарем или сварщиком. Я не говорю, что это плохая работа, но я хотел еще в студенческие годы заниматься проектированием, поэтому искал такую возможность. Нашел в интернете, первой моей работой было проектирование конструкции лестницы, по которой можно было бы подняться с одного этажа оборудования на другое. Это была стабильная конструкция, но надо было знать технологию выполнения задачи. Я стал самостоятельно изучать черчение и моделирование. После первого заказа стали появляться другие – вскоре уже не я занимался поиском работы, искали меня. Со временем знаний и опыта становилось все больше, уже пришлось не только проектировать, но и искать, кто может выполнить работы. Так расширился круг знакомств, но я не хотел работать на других, я хотел работать самостоятельно и сознательно шел к этому", – сказал Овидиюс.

25-летний предприниматель сказал, что на своей шкуре испытал в студенческие годы, что значит лениться и вовремя не выполнять некоторые задачи. Когда он изучал механику, роботику, ездил в Эстонию на состязание роботов. Однако все было как в анекдоте о студенте, которому не хватило одной ночи - вовремя не сделанная работа и конечно же - никаких положительных результатов.

"Из-за такого студенческого отношения робот не был до конца завершен, поэтому мы быстро выпали из числа участников конкурса. Это дало толчок к планированию времени, чтобы не оставлять все на последнюю минуту. Сейчас это дает пользу, когда я работаю, очень важно расписать все по времени, запланировать и работу и отдых. Когда не хватает отдыха, снижается продуктивность деятельности. Но у меня такая работа, что я могу поработать и вечером, планировать деятельность в зависимости от приоритетов. Это не такая работа, которая начинается в 8 утра и длится до 17 ч., а потом закрыл дверь и ушел", – сказал Овидиюс.

Он не сомневался, что не останется незамеченным, когда заполнял анкету для Klaipėdos technologijų parkаs, который искал перспективные стартапы.

"Я думаю, чем меньше у человека уверенности, тем меньшего он добивается. Ведь неудачи случаются у всех, но самое главное, я думаю, не бежать от проблем, а уметь их решать. У меня есть идея на будущее, проект в Норвегии дает хороший опыт, но я вижу немало возможностей в Литве. Ведь как люди в ТЦ выбирают товары, кто по цене, кто по качеству, так и компании выбирают услуги, а мы можем предложить качество", – сказал Овидиюс.

Несмотря на работу на норвежском рынке, эмигрировать молодой предприниматель не намерен – напротив, он хочет закрепиться в Литве, поэтому, узнав о том, что "Предприимчивая Литва" основывает в Клайпеде Центр сотрудничества "Рой" (Spiečius), заинтересовался этой возможностью. По словам Овидиюса, ближайшие планы на будущее уже ясны: он стал членом команды Центра сотрудничества, а это поможет ему расширять деятельность в Литве.