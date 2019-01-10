Родители обеспокоены: сумма "детских" денег меньше, чем ожидали

В социальной сети Facebook появились комментарии обеспокоенных родителей, которые надеялись в январе получить "детские" деньги в размере 50 евро (раньше в Литве "детские" деньги были 30 евро). Соцмин успокаивает родителей, говоря, что в январе "заплатили "детские" деньги за декабрь 2018 года, а 50 евро за январь родители получат в феврале.

"Как интересно, пенсии уже увеличили, а мы за детей только 30 евро получим", - писала одна из мам.

Пресс-секретарь главы Соцмина Эгле Самошкайте успокоила, сказав, что в этом месяце платят деньги за декабрь.

"Не стоит беспокоится, "детские" деньги платят за прошлый месяц. За январь заплатят в феврале", - сказала Самошкайте.

Как прежде сообщал Соцмин Литвы, с Нового года на каждого ребенка в Литве будут выплачивать по 50 евро в месяц (сейчас - 30 евро), а на детей-инвалидов - 69,92 евро (сейчас - 30 евро). Правда, на детей из многодетных и малоимущих семей будут платить еще на 20 евро больше.

Увеличатся и однократные выплаты на приобретение школьных товаров - до 76 евро (сейчас 57 евро).

Соцмин отмечает, что многодетной считается семья, в которой воспитывают трех и больше детей, малоимущей - семья, в которой на одного члена приходится меньше 183 евро, но в эти доходы не включают "детские" деньги и 15-35% трудовых доходов в зависимости от состава семьи.

"Детские" деньги платят на всех детей до 18 лет. Эти деньги могут платить и на детей до 21 года, если они учатся в средней школе или профтехучилище, если параллельно подросток учится по программе средней школы.

Согласно закону, если подросток в 16 лет будет признан судом эмансипированным или вступит в брак, то он сам может получить право на получение "детских" денег. Совершеннолетний человек до 21 года, который учится в средней школе или профтехучилище, если параллельно учится по программе средней школы, также может получать эти деньги самостоятельно. Такое право также есть у детей с 14 до 18 лет, если соответствующее разрешение дают их родители.