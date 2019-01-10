В ночь на четверг полиция преследовала Audi, беглеца ждали неприятности

В ночь на четверг, в 1.06 ч., сотрудники ГКП Вильнюсского округа получили сообщение о том, что в Вильнюсе, на ул. Озо, автомобиль врезался в дорожный знак и уехал с места ДТП. Звонивший сказал, что водитель может быть пьян.

Около 1.10 ч. полиция получила еще одно сообщение. На ул. Озо водитель Audi не выполнил требование патрульных полицейских и не остановился.

После увенчавшегося успехом преследования Audi (в преследовании участвовали несколько экипажей полиции) был задержан водитель (1987 г.р.). Мужчина был пьян - 1,45 промилле.