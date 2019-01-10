Свидетельство надзирательницы: "опера" хотели заставить ее крутить романы с известными преступниками

Может ли быть, что надзирательницу, которая не согласилась выполнять указания работников тюремной системы в Лукишкском СИЗО, из мести любой ценой пытаются уволить с работы? Может ли быть, что для этого пользуются и помощью заключенных, которые пишут оперативникам донесения о доставке наркотиков? Лаура Калинаускайте полгода назад устроилась в Лукишкское СИЗО надзирательницей. Она рассказала, что все это реальность и многое она испытала на себе.

"Я смело заявляю – это гнилая система, поскольку власть здесь много лет не меняется, постоянно сталкиваются с теми же проблемами, но ничего не делают, прикидываются, что все в порядке", – сказала 20-летняя Калинаускайте.

Она не сомневается, что ей мстят за то, что она отказалась сотрудничать со службой иммунитета Департамента тюрем, которые, по ее словам, хотели, чтобы она завязала близкие отношения с лидерами каунасской преступной группировки "камуолинисов" и объединения "Правенишкская мафия".

Калинаиускайте сказала, что она категорически отказалась стать тайным сотрудником, поэтому вскоре ей заявили, что на нее собрали компромат. "Мне сказали, что я беру взятки, одному заключенному якобы приношу наркотики и даже являюсь членом преступной группировки", – рассказала девушка.

Она сказала, что с детства мечтала о работе в силовых структурах, а когда попала сюда, поняла, что этой системе чужда человечность, каждому приходится бороться за выживание в одиночку. Сейчас, по ее словам, ее заставляют уйти со службы. Калинаускайте заметила, что еще во время ее учебы экс-глава службы иммунитета Гинтарас Завяцкас заявил ей, что долго она в этой системе не проработает.

Молодая женщина рассказала, что написавшие на нее жалобу заключенные ей сказали, что выполнили требование оперативников. Кроме того, один из заключенных угрожал ей расправой, а после беседы об этом начальник смены посоветовал ей не писать рапорт.

Калинаускайте рассказала, что Служба иммунитета завязала контакт с молодыми курсантами еще во время их учебы. Приезжали и рассказывали, с кем они должны завязать тесные отношения, роман, чтобы выведать необходимую для следствия информацию. Завяцкас с коллегами четыре раза приглашал ее на подобные беседы, но она не согласилась на сотрудничество, тогда ей и сказали, что долго в системе она не проработает.

Молодая женщина рассказала, что она - не первая, кто с этим столкнулся. До нее с работы ушли четверо надзирателей.

Калинаускайте обратилась к новой главе Службы иммунитета. Начато служебное расследование. Комментарий Завяцкаса DELFI получить не удалось. Глава Службы иммунитета Юрга Мицкене сказала, что на заявление Калинаускайте об угрозах расправы отреагировали немедленно. 9 января заключенному были предъявлены обвинения.

"Калинаускайте обратилась ко мне. Я очень рада, что она осмелилась это сделать", - сказала Мицкене. Она заметила, что сейчас у руководства тюрьмы нет никаких претензий к работе Калинаускайте, а в материалах нет никаких данных о том, что надзиратель могла продавать наркотики кому-то из заключенных.

Директор Лукишкского СИЗО Виктор Давиденко сказал, что не понимает, чего испугалась Калинаускайте, ее никто увольнять не намеревался, напротив, она считается одним из лучших надзирателей.

После появления этого материала на сайте DELFI, министр юстиции Литвы Эльвинас Янкявичюс распространил пресс-релиз, в котором сообщается "что информация по этому делу появится после окончания расследования". Он указал, что рад тому, что люди не боятся говорить о проблемах в системе.

"Вся информация появится после завершения расследования, чтобы общество знало правду", – заметил министр.