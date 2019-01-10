Покупатели штурмуют закрывающийся на реконструкцию магазин Maximа

10 января – последний день работы закрывающегося на реконструкцию магазина Maximа в вильнюсском ТЦ Akropolis. Чтобы распродать товары в магазине были объявлены большие скидки. В четверг многие прилавки магазина пустовали, покупатели разбирали последние товары.

9 января Maxima информировала, что многие товары продают с 60% скидкой, поэтому покупатели хлынули в магазин и смели с прилавков большое количество товаров.

10 января – последний день работы магазина, в этот день свежие товары продают с дополнительной 30% скидкой. После 12 ч. в магазине все еще было немало людей, разбиравших последние товары.

Hyper Maxima в ТЦ Akropolis открылась 18 декабря 2001 года. Торговая площадь магазина составляет 10 000 кв. м. Это самый большой магазин сети в Вильнюсе и в Литве, в котором представлены товары 50 000 наименований. В магазине работают 270 человек.

Реконструкция магазина обойдется в 10 млн. евро. Магазин должен открыться в апреле.

Во время реконструкции Maxima на площадке напротив касс магазина будет действовать фермерский рынок. На нем свои товары будут продавать литовские фермеры и представители малого бизнеса.

В пресс-релизе сообщается, что этот рынок будет работать с 16 января ежедневно с 10 до 20 ч.