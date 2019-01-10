Бастовавшим учителям пожертвовали больше 50 000 евро: кому они достанутся?

51 294,81 евро – такую сумму с начала забастовки учителей до 6 января 2019 г. на счет фонда Литовского профсоюза работников системы образования пожертвовали жители Литвы. Эти средства, как утверждали ранее, должны были пойти на выплату зарплат бастовавшим учителям. Однако пойдут ли эти деньги на зарплаты?

Выяснилось, что перед тем, как бастовавшие учителя покинули здание Министерства науки и образования лидер профсоюза Андрюс Навицкас и ВРИО министра Рокас Масюлис подписали соглашение, согласно которому школы обязаны выплатить бастовавшим учителям зарплаты за консультации из бюджетных средств. Поэтому возник вопрос: на что пойдут пожертвованные деньги?

Навицкас сказал, что, когда выяснится, сколько средств не хватило на зарплаты бастовавшим, тогда будут решать вопрос восполнения недостачи за счет собранных средств. Однако до того как стало известно, о том, что зарплаты учителя получат из бюджета, предполагали, что средства из фонда и пойдут на зарплаты. Соответствующую информацию о сборе пожертвований разместили не только на сайте профсоюза, но и в фейсбуке.

"Мы в 2012 и в 2014 году компенсировали зарплаты учителям за счет этого фонда. Может быть, что и в этот раз не на 100% восполнят убытки, так эту часть мы и дополним", – сказал 4 января в передаче "День на DELFI" Навицкас и прибавил, что в некоторых школах такой проблемы нет, там учителям выплатили зарплаты.

И хотя во время забастовки говорили, что зарплаты бастовавшим заплатит профсоюз, выясняется, что его счет скорее всего не опустеет.

Деньги в фонде профсоюза - обычно это членские взносы, однако во время забастовки активно призывали жертвовать бастующим, поэтому деньги на этот счет переводили и жители.

Ранее Навицкас говорил, что в фонд за год получает около 1,5 млн. евро (члены профсоюзов переводят в фонд по 9 евро в месяц).

Представитель Государственной налоговой инспекции Раса Вирвилене подтвердила DELFI, что у профсоюза есть право на сбор пожертвований, однако часть собранных средств им придется заплатить государству, если в уставе профсоюза нет данных о том, на что могут тратить собранные средства.

"У профсоюза есть право на сбор средств, он может открыть и отдельный счет для сбора таких пожертвований. В плане налогов важно, на что потом эти средства будут потрачены, т.е. пойдут ли они на финансирование деятельности, которая числится в уставе и поэтому расценивается как помощь, или нет", – сказала Вирвилене, заметив, что в противном случае придется заплатить подоходный налог.

На данный момент выясняется, что средств на выплату зарплат учителям хватит, зарплаты платят и из бюджета – завершилась ли забастовка? "Забастовка не завершена, она приостановлена. После 1 марта оценим обстановку, посмотрим, какова позиция в вопросе долгосрочной программы повышения зарплат будет у правительства. Тогда будем решать, что делать дальше", – сказал 4 января Навицкас. Неужели после 1 марта забастовка может возобновиться?

"Мы не говорим, нет. Может, не с 1 марта, может, это будет в мае, – заметил Навицкас. – Думаю, дело еще не завершено. Внимание обратили. Я не говорю, что мы хотим восстановить забастовку, что это наша цель, но если правительство не будет решать финансовый вопрос и почасовая оплата учителей не будет расти, то будут основания для обсуждения вопроса восстановления забастовки".