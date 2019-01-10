С начала года в Литве увеличились пенсии по старости

В ближайшее время жители Литвы получат повышенные пенсии. С начала года все пенсии в Литве были индексированы и увеличились на 7,63%.

Повышены пенсии всех типов - и по старости, и вдовьи, и сиротские, и по инвалидности, и по случаю потери кормильца, и за выслугу лет, а также компенсации за особые условия труда, сообщает Фонд социального страхования "Содра".

Чтобы узнать, на сколько примерно увеличится пенсия, нужно полученную в декабре сумму помножить на 1,0763.

Если человек получает преждевременную пенсию по старости, то получит повышенную пенсию с февраля – за январь.

Например, если человек в декабре получил 200 евро, то в январе его пенсия будет 215 евро, если 300, то 322 евро, если 400, то 430 евро. Согласно подсчетам, средняя пенсия по старости в Литве в январе 2019 года составит около 360 евро.

Порядок выплаты пенсий не меняется. Только некоторые пенсионеры, получающие пенсию на дому, получат ее не через почту, а через компании, с которыми были подписаны соответствующие соглашения. Все пенсии в установленном порядке платят с 9 по 26 января.

С 2019 года "Содра" перенимает у мэрий выплату пенсионных пособий. Эти пособия назначают тем жителям, у которых нет права на получение других видов пенсий (включая пенсии, которые платят другие страны) или получают пенсию меньше пенсионного пособия. До сих пор эти пособия выплачивали отделы соцобеспечения при мэриях.

Пенсии пострадавших лиц, ученых, сотрудников полиции и других служб (за исключением пенсий за выслугу лет), госпенсии первой и второй степени, размеры компенсаций на транспортные услуги в этом году не меняются. Ниже представлен график выплат пенсий.