Синоптики: после сильных морозов ждет метель и сильный ветер

В четверг утром в большинстве районов будет 12-17 градусов мороза, на взморье и в Жемайтии ожидается высокая облачность, местами небольшой снег, будет 6-11 градусов мороза, в Вильнюсском и Утенском районе ожидается больше всего прояснений, поэтому местами температура опустится до 18-20 градусов мороза.

В четверг днем усилится зона высокого давления, облака рассеются, небольшой снег возможен разве что в Жемайтии. Ветер переменчивого направления, слабый. Когда выглянет солнце, будет 8-13, на западе 4-7 градусов мороза, как только солнце сядет, температура начнет падать.

В начале пятничной ночи ожидается немало прояснений, около полуночи будет 14-19 градусов мороза, на востоке и юго-востоке 20-21 градус мороза. На западе будет 6-11 градусов ниже нуля.

Утром на взморье ожидаются осадки, днем они охватят всю территорию Литвы. До вечера снег будет идти во многих районах, толщина снежного покрова составит 2-5 см.

Поскольку осадки придут с массой теплого воздуха, после обеда на взморье пойдет мокрый снег, ожидается гололед.

Кроме того, усилится ветер (до 15-17 м/с), начнется вьюга и метель. Самой высокой температура будет вечером, местами она составит 0-5 градусов мороза, на востоке будет 6-7 градусов ниже нуля, а у моря 1-3 градуса тепла.