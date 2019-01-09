В Парке сказок оживают городские легенды

В вильнюсском Парке сказок каждый вечер оживают 10 городских легенд. Вечером на дорожках парка и на вершинах деревьев появляются светопроекции - железный волк, Василиск, Св. Казимир и герои других известных легенд о столице Литвы. Это новый, уникальный проект ПУ Kūrybinių industrijų dokas, сообщается в пресс-релизе Вильнюсской мэрии.

"Я рад, что искусство, культура и инновации создаются и находят свое место не только в центре города. Я поддерживаю и горжусь этой инициативой и приглашаю вильнюсцев посетить Парк сказок и вживую увидеть важные исторические личности или легенды и ознакомиться с историей Вильнюса, полюбоваться красивым видом", – сказал мэр города Ремигиюс Шимашюс.

10 мощных проекторов на дорожках парка и на вершинах деревьев проецируют иллюстрации вильнюсских легенд и историй. Красочные изображения легенд неожиданно появляются на пути прогуливающихся в парке. Около каждого объекта есть стенд с пояснениями и кратким изложением легенды на английском и литовском языках.

Представитель творческой команды ПУ Kūrybinių industrijų dokas Эгле Белозорайте сказала, что проекции меняют атмосферу, царящую в парке. "Цель проекта - с помощью современных методов оживить городское пространство – Парк сказок", – сказала она, заметив, что благодаря проекту жители могут побывать в Лаздинай и Каролинишкес, познакомиться с этими районами.

"Зимой эти проекции хорошо видны на снегу. А летом картина будет совершенно другой. Поэтому жителям будет интересно вернуться в парк сказок и в другое время года, взглянуть на проекции на траве и листьях деревьев", – сказал автор идеи Симонас Кушлис.