В Вильнюсе впервые состоится фестиваль света

В 2019 году в Вильнюсе впервые состоится фестиваль света. Он пройдет на день рождения города – 25 января.На фестивале можно будет увидеть 22 световых проекта, созданных мастерами из 8 стран.

Фестиваль пройдет в центре Вильнюса с 25 по 27 января в вечерние часы.

"25 января 1323 года князь Гедиминас выслал одно из самых известных своих писем, представив в Европе дотоле малознакомый край и отметив Вильнюс на карте Европы. Именно в этот день отмечают день рождения Вильнюса", – сказал мэр столицы Ремигиюс Шимашюс.

По его словам, цель фестиваля – в холодное и темное время сделать более выразительной архитектуру города, распространять идеи культуры и привлекать туристов.

"Так уж сложилось, что большую часть важных дат Литва отмечает зимой. День рождения Вильнюса также празднуем зимой, поэтому ищем возможность выделиться. Я не сомневаюсь, что фестиваль света - лучший подарок горожанам в день рождения города", – сказал Шимашюс.

Фестиваль будет проходить в Старом городе, будет разработан маршрут, о нем объявят в последнюю неделю перед мероприятием. Три вечера подряд - с пятницы по воскресенье с 18 до 23 ч. светопроекты будут радовать глаз горожан и гостей столицы.

Планируется, что фестиваль станет ежегодным и будет проходить в день рождения города.

За проведение фестиваля отвечает компания Beepositive. Мероприятие финансирует Вильнюсская мэрия.