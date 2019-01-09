План есть: территорию литовского полигона в Пабраде удвоят

В среду правительство Литвы открыло возможности для расширения военного полигона в Пабраде (недалеко от Вильнюса) – это позволит оборудовать новые стрельбища, более качественно проводить подготовку военных подразделений.

Правительство утвердило общий план развития части самоуправления Швенченского района – площадь полигона в Пабраде увеличится почти в два раза: с бывших 8486 гектаров до почти 17 514 гектаров.

"После одобрения проекта будут созданы условия для оборудования стрельбищ армии для вновь приобретаемых литовской армией или союзнических систем вооружений, что позволит полноценно подготовить военные подразделения в размере до боевой группы батальона включительно", – утверждает министерство обороны, подготовившее проект.

Еще в ноябре министерство сообщало, что Германия намерена выделить на модернизацию этого полигона более миллиона евро – средства будут направлены на оборудование многофункционального стрельбища, на котором могут использоваться танки и бронетехника.

Германия возглавляет дислоцированный в прошлом году в Литве международный батальон сил НАТО.

К 2021 году Литва планирует расширить полигон в Пабраде так, чтобы на нем могло тренироваться подразделение до размера бригады, состоящей из нескольких тысяч военных.

Сейчас на литовских полигонах могут тренироваться подразделения не крупнее батальона, то есть около 500 военных.