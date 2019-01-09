Глава МИД Литвы обсудил с канадской коллегой помощь Украине

Во вторник министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс обсудил с канадской коллегой Христей Фриланд помощь Украине.

По словам Л. Линкявичюса, канадский министр иностранных дел планировала вместе с главами дипломатических ведомств нескольких стран отправиться в Украину, однако планы изменила внутриполитическая повестка страны.

"Мы намерены отправиться 15-16 января в Мариуполь, в планах было, что и канадский министр иностранных дел Х. Фриланд приедет, но она не может по внутриполитическим причинам, ожидается важное заседание правительства. Она позвонила, поддержала эту инициативу, по случаю мы обсудили и прочие важные дела", – сказал BNS Л. Линкявичюс.

Министр иностранных дел Литвы в ходе беседы выразил свою поддержку в связи с задержанными в Китае гражданами Канады.

"Как вы знаете, задержаны граждане Канады в Китае, мы, как и другие страны Евросоюза, выразили поддержку, чтобы они был освобождены, поскольку задержаны без четких аргументов", – сказал Л. Линкявичюс.

Первого декабря в Канаде была арестована финансовый директор и дочь основателя китайской телекоммуникационной компании Huawei, а в Китае было задержано более десяти граждан Канады.