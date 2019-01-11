Кто сказал, что жизнь хороша только в Вильнюсе: у столицы есть конкурент

Несмотря на то, что по численности населения Клайпеда занимает третье место среди городов Литвы, по величине зарплат она идет на втором месте после столицы.

По данным Департамента статистики, во втором квартале 2018 года средняя зарплата ("на бумаге") в Клайпеде была 973,2 евро, в Вильнюсе – 1069,4 евро. Если сравнить среднюю зарплату во втором квартале 2018 года со средней зарплатой во втором квартале 2017 г., то ее рост составил 10%.

По экономическим данным, отраженным в индексе литовских мэрий, который представляет Литовский институт свободного рынка (ЛИСР), в 2018 году Клайпеда уступила лишь Вильнюсу. Мэрию хорошо оценили в сфере коммунальных услуг, бюджета, налогов и администрирования. Указано, что в городе благоприятное налоговое окружение, а бизнес-удостоверения стоят меньше, чем в среднем по стране. Кроме того, в Клайпеде невысок тариф налога на землю и основной тариф налога на недвижимость.

Как заметил аналитик ЛИСР Мартинас Тининис, высокий уровень зарплат был достигнут за счет высокого уровня инвестиций, который постоянно растет: в 2012 г. на одного жителя приходилось 4552 евро, а в прошлом – уже 6122 евро инвестиций. В этом Клайпеду опередил лишь Вильнюс (18 190 евро), Мажейкяйский район (7540 евро) и Казлу Руда (6716 евро).

"Высокий уровень инвестиций отражается и в статистике зарплат в Клайпеде. Средняя зарплата "на руки" в Клайпеде во втором квартале 2018 г. была 748,4 евро, по стране - 716,4 евро. Выше средняя зарплата была только в Вильнюсе – 817,5 евро", – сказал аналитик.

Тининис отметил хорошие показатели Клайпеды в социально-экономической сфере – невысокий уровень безработицы, небольшая часть долгосрочных безработных, небольшое число малоимущих, получающих социальное пособие и компенсации за отопление.

Однако, чтобы жители могли получить более высокие зарплаты, надо, чтобы было много людей, которые могли бы занять новые рабочие места.

Служба занятости сообщает, что сейчас в Клайпеде 748 свободных рабочих мест, а среднее их количество каждый год растет. Например, в 2014 г. в среднем было по 558 объявлений о вакансиях, а в 2015 г. – 722, в 2016 г. – 858, в 2017 – 861, в 2018 г. – 825.

Каждый 10-й безработный (10,4%) в Клайпеде - это человек, который не может найти работу в течение длительного времени. Представитель Клайпедского отдела Службы занятости Милда Янкаускене заметила, что сейчас в Клайпеде особенно не хватает экспертов в сфере транспортных средств, логопедов, электротехников, поваров, продавцов, работников, устанавливающих леса, водопроводчиков и работников, выполняющих работы по прокладке труб, мясников, водителей большегрузных машин.

"Согласно прогнозам, в будущем будет не хватать водителей большегрузных машин, сборщиков металлических корпусов судов, сварщиков, монтажников металлических конструкций, электриков, электромонтеров, механиков, строителей, инженеров и биохимиков", – сказала Янкаускайте.

Ситуацию на рынке труда изменило расширение Клайпедской свободной экономической зоны (СОЗ), где концентрируются компании, занимающиеся производством пластика и PET, пищевой продукции, металлообрабатывающие предприятия, нефтеперерабатывающие предприятия, компании по производству автомобильной электроники, логистические компании, склады, упаковочные предприятия.

Согласно подсчетам, в Клайпеде в 2018 г. было 89 800 трудоспособных жителей (за последние 5 лет их количество уменьшилось на 8%).

"Поскольку количество трудоспособного населения сокращается, работодатели не всегда могут найти работников, некоторые решают эту проблему за счет найма квалифицированных работников из третьих стран. Чаще всего это приходится делать транспортным, судоремонтным и строительным компаниям", – заметила Янкаускайте.

Параллельно в Клайпеде с каждым годом понемногу снижается число безработных, за последние 5 лет их число сократилось на 7,6% (сейчас в городе 7154 безработных, большая их часть - люди с профессиональным образованием - 39%, еще 30% - с высшим, 31% - без какой-либо квалификации).

Глава Клайпедской ассоциации промышленников Йоланта Гирдвайне сказала, что несмотря на удаленность Клайпеды от Вильнюса, который является экономическим центром Литвы, порт и СОЗ позволяют городу сохранять высокие экономические показатели.

"Клайпеда всегда была сильным промышленным городом, это сложилось и исторически, например, когда основывались деревообрабатывающие предприятия. Кроме того, в последнее время успех СОЗ и порта сделал Клайпеду вторым по экономическим показателям городом Литвы", – сказала собеседница.

Гирдвайне подчеркнула, что многие клайпедские компании - это международные компании, которые конкурируют не на литовском, а на глобальном рынке, а это приводит к неизбежной автоматизации процессов производства.

"Естественно, это требует создания рабочих мест, дающих высокий ВВП, а это влияет и на зарплаты, – сказала собеседница. – В клайпедских компания о минимальных зарплатах уже давно не говорят".

Однако демографическая ситуация в городе отражает тенденцию, которая наблюдается во всей стране, поэтому, по словам Гирдвайне, все чаще говорят о нехватке специалистов.

По ее словам, компании вынуждены все больше думать о повышении производительности труда.

"Иначе нам не удастся конкурировать в мире. Конечно, в будущем, нужно будет больше высококвалифицированных инженеров, специалистов в сфере ИТ. Поэтому мы инициируем программы, которые побуждают молодежь выбирать эти профессии, точные науки, поскольку это для экономики будущего неизбежно", – сказала Гирдвайне.